Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc сократит более 4 тыс. сотрудников после отставки генерального директора Джона Флинта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на финдиректора группы Эвена Стивенсона.

«HSBC Holdings plc подтвердила планы по сокращению штата, что затронет более четырех тысяч рабочих мест», — пишет агентство. При этом основные сокращения коснутся руководящих должностей.

По словам Стивенсона, сокращения затронут менее 2% рабочей силы группы. По состоянию на 30 июня 2019 года число сотрудников HSBC составляло 237 685 человек.

HSBC ожидает, что в текущем году издержки на выплату выходного пособия составят 650—700 млн долларов, сказал Стивенсон. «Это около 4% от наших суммарных затрат на заработную плату», — пояснил он.

Ранее в понедельник группа сообщила об уходе в отставку генерального директора Джона Флинта. Временно исполняющим обязанности HSBC стал Ноэль Куинн.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC. По состоянию на 30 июня 2019 года группа управляла активами на сумму 2,751 трлн долларов.