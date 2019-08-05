РФ считает кандидатуру Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя МВФ правильным выбором, вероятность ее победы на выборах велика, следует из сообщения Министерства финансов РФ.

Европейский союз 2 августа 2019 года принял решение о номинировании представителя Болгарии Кристалины Георгиевой на должность директора-распорядителя МВФ. Впервые в 75-летней истории фонда его может возглавить представитель страны, экономика которой относится к формирующимся рынкам, отмечает Минфин РФ.

«Кандидатура Георгиевой представляется правильным выбором. Георгиева — блестящий дипломат, всесторонне подготовленный экономист, грамотный высокопрофессиональный финансист. В ситуации нарастания протекционизма в глобальной экономике ее опыт в решении задач развития придется как никогда кстати. Россия позитивно относится к выдвижению кандидатуры Георгиевой и будет готова поддержать ее в ходе предстоящего голосования», — говорится в сообщении.

«Вероятность победы на выборах именно Георгиевой велика. Страны ЕС обладают 44% голосов в МВФ, для получения более 50% голосов Георгиевой необходимо заручиться дополнительно поддержкой всего лишь нескольких стран», — отмечает министерство.