Глава и основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму 2,8 млрд долларов на прошлой неделе после объявления планов о ежегодной продаже акций компании для финансирования Blue Origin, сообщает агентство Bloomberg.

В последние три дня июля Безос продал акций примерно на 1,8 млрд долларов, 1 и 2 августа — суммарно еще на 990 млн долларов. «Таким образом, общая стоимость проданных на прошлой неделе акций достигла 2,8 млрд долларов», — говорится в сообщении.

Ранее Безос заявлял о планах продавать акции на сумму около 1 млрд долларов ежегодно, чтобы спонсировать свою аэрокосмическую компанию Blue Origin.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Джефф Безос является богатейшим человеком в мире, его состояние составляет 110 млрд долларов. На втором и третьем местах рейтинга находятся основатель Microsoft Билл Гейтс и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Их богатство оценивается в 104 млрд и 94,6 млрд долларов соответственно.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.