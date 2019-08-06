Самые богатые люди планеты в понедельник потеряли почти 2,1% своего состояния, или 117 млрд долларов, из-за падения бирж на фоне обострения торгового конфликта США и Китая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Из 500 богатейших людей, входящих в BBI, 21 человек потерял более 1 млрд долларов. Самые большие потери — у главы и основателя Amazon Джеффа Безоса. Его состояние сократилось на 3,43 млрд долларов, при этом Безос остался самым богатым человеком мира с состоянием в 110 млрд долларов.



Более 3 млрд долларов потерял за один день торгов и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно. Его состояние уменьшилось на 3,25 млрд, до 94,6 млрд долларов, он является третьим в рейтинге самых богатых людей мира. У основателя Facebook Марка Цукерберга, индийского миллиардера Амбани Мукеша и основателя Microsoft Билла Гейтса потери составили более 2 млрд долларов.

По данным агентства, суммарно все 500 входящих в индекс человек владеют состоянием почти в 5,4 трлн долларов, что на 11% больше, чем было на 1 января текущего года.

Американский президент Дональд Трамп на прошлой неделе пообещал с 1 сентября ввести пошлину в 10% на товары из КНР общей стоимостью 300 млрд долларов. Китай в ответ в понедельник опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря прошлого года. Позднее Трамп в своем микроблоге в Twitter обвинил КНР в манипулировании валютным курсом, что усилило торговую напряженность между странами. В понедельник американские рынки закрылись снижением на 2,9—3,5%.

