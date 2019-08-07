Акционера консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана вызвали в испанский суд в качестве подозреваемого по делу о попытке приобретения компании Zed WorldWide — разработчика технологий и сервисов для операторов мобильной связи, сообщили РИА Новости в Национальном суде Испании.



Судья Национального суда Мануэль Гарсия-Кастельон поддержал прошение прокуратуры в связи с делом о попытке приобретения российскими инвесторами, связанными с Фридманом, испанской компании Zed WorldWide. Фридман должен будет явиться в суд 12 сентября.

Ранее прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд № 6 для дачи показаний. Гринда считает, что российский миллиардер мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Как следует из прокурорского запроса, Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide», которой руководил Хавьер Перес-Долсет.

По мнению основателя Группы Zed, целью был «полный захват компании посредством сложной процедуры и действий различной интенсивности, осуществляемых по различным направлениям, которые завершились институциональной и экономической блокадой компании (неплатежеспособностью), чтобы приобрести ее по смехотворной цене, значительно меньше рыночной». Как указывает прокурор со ссылкой на показания Переса-Долсета, Фридман управлял практикой «нелегального поглощения предприятий».

В октябре 2016 года российские инвесторы сделали предложение о приобретении оказавшейся на грани банкротства Zed WorldWide всего за 20 млн евро, но в результате сделка так и не была заключена.

Еще в 2017 году, по данным агентства Europa Press, Фридман направил в прокуратуру по борьбе с коррупцией заявление, в котором опроверг любую связь с «предпринимательскими решениями, которые могли привести к неплатежеспособности Zed Worldwide». Однако, как пишет агентство, в полицейском отчете «эта версия ставится под сомнение» — на основании «детального анализа функционирования компаний», а также сообщений в WhatsApp и электронной почте лиц, проходящих по делу.