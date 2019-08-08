Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен крепким курсом доллара, поскольку это затрудняет конкуренцию американских компаний на мировом рынке.

«Будучи вашим президентом, можно подумать, что я буду в восторге от нашего очень сильного доллара. Я не в восторге! Высокий уровень процентных ставок ФРС, по сравнению с другими странами, поддерживает доллар на высоком уровне, что затрудняет конкуренцию наших чудесных компаний, таких как Caterpillar, Boeing, John Deere, автомобильных компаний и других», — написал Трамп у себя в Twitter .