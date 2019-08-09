Президент США Дональд Трамп заявил, что США пока не готовы достичь сделки с Китаем по торговле.

«Мы не готовы достичь договоренностей», — сказал он журналистам. Трамп отметил при этом, что США по-прежнему ведут диалог с Китаем.

«Посмотрим, будет ли у нас встреча в сентябре. У Китая был самый плохой год за 35 лет», — добавил президент США.

Трамп 1 августа 2019 года заявил о намерении США с сентября ввести пошлину в 10% на товары из Китая общей стоимостью 300 млрд долларов. На этом фоне Народный банк (ЦБ) Китая с 5 августа начал опускать курс юаня к доллару, и в среду курс китайской валюты вплотную приблизился к психологической отметке в 7 юаней за доллар. Во вторник США включили Китай в список стран, манипулирующих валютой, и заявили, что будут работать с МВФ для устранения «несправедливого преимущества», полученного Китаем.