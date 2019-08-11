Новые реформы в структуре бюджета Ирана направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, заявил глава организации планирования и бюджета страны Мохаммад Бакер Ноубахт.



«Учитывая трудные времена в связи с санкциями, мы будем терять значительную часть бюджетных ресурсов, поэтому необходимо убедиться, что реформы бюджетной структуры на следующий год позволят сократить до нуля прямую зависимость от нефтяных доходов», — заявил Ноубахт в ходе заседания первой сессии по составлению структуры бюджета на следующий иранский финансовый год, который начнется 20 марта 2020 года.

Он подчеркнул, что даже в обычных условиях без санкций Ирану по-прежнему необходимо уменьшить свою зависимость от нефтяных доходов.

«Впервые мы сделали важный шаг на пути реформирования структуры бюджета страны», — добавил Ноубахт.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявлял, что санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран меньше зависел от нефти. По словам президента, верно отстроенная экономическая структура Ирана позволила бы властям разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов.

США в прошлом году вновь ввели санкции против Тегерана, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.