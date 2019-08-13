Соединенные Штаты отложат до середины декабря введение пошлин в размере 10% на некоторые категории товаров, импортируемых из Китая. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении офиса официального представителя США на торговых переговорах с КНР Роберта Лайтхайзера.



«В рамках публичного обсуждения и процесса слушаний было принято решение отложить введение пошлин (в размере 10%. — Прим. ТАСС) до 15 декабря на некоторые категории товаров, — говорится в тексте. — К ним относятся, например, мобильные телефоны, ноутбуки, игровые консоли, некоторые игрушки, компьютерные мониторы, некоторые виды обуви и одежды».

Кроме того, американская администрация намерена исключить ряд категорий товаров из списка на введение 10-процентных пошлин на основании соображений, связанных с защитой здоровья и национальной безопасности, говорится в документе.

Подробности предстоящих торговых мер будут опубликованы в ближайшее время на официальных правительственных сайтах США.