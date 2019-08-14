Центральный банк Аргентины снова продает 50 млн долларов из своих резервов, чтобы стабилизировать курс песо. Об этом сообщило в среду агентство Reuters, данные которого приводит ТАСС.

По информации Reuters, средняя цена составляет 57,7 песо за доллар. Как отмечает агентство, в понедельник и вторник ЦБ Аргентины продал 255 млн долларов из собственных резервов.



Курс песо резко упал после прошедших в воскресенье праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес. В пятницу доллар оценивался Центральным банком страны в 45,25 песо. Обменный курс в крупнейшем государственном банке Аргентины Banco Nacion, по данным на 11:40 среды (17:40 мск), составлял 61 песо за доллар.