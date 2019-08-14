Президент Аргентины Маурисио Макри намерен снизить подоходный налог для трудящихся и увеличить субсидии на социальные услуги. Об этом он заявил в среду, после двух дней экономических потрясений, вызванных результатами оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса на праймериз, сообщает Reuters.

Крупный перевес Фернандеса на воскресных выборах нанес серьезный удар по шансам Макри на переизбрание и шокировал финансовые рынки — инвесторы опасаются, что Аргентина может вернуться к популизму и вмешательству государства в работу рынков.

Макри также объявил, что цены на бензин в Аргентине будут заморожены на 90 дней в рамках плана по минимизации последствий экономического кризиса. «Это меры, которые облегчат положение 17 миллионов трудящихся и их семей», — сказал Макри, добавив, что готов встретиться с оппозицией.

Резкое падение курса аргентинской валюты, акций и облигаций в понедельник — худшее со времен долгового кризиса 2001 года в Южной Америке — шокировало развивающиеся рынки.

Во вторник курс песо снизился на 4,29% до 55,9 за доллар, в ходе торгов курс доходил до уровня 59 песо за доллар. В понедельник валюта ослабла до рекордно низкого уровня в 65 песо за доллар, или на 30%.

Макри в начале своего президентского срока в 2015 году уменьшил субсидии на коммунальные и другие услуги в целях сокращения хронического бюджетного дефицита страны, что привело к значительному повышению тарифов на электроэнергию и газ. Болезненные сокращения в результате заключения с МВФ соглашения о кредите на 57 млрд долларов подорвали его популярность.

Альберто Фернандес возглавил праймериз с преимуществом в 15% перед Макри, защитником свободного рынка. Фернандес пообещал доступ к бесплатным лекарствам для пенсионеров и лучшую заработную плату для трудящихся, обвинив Макри в росте нищеты и безработицы.

Макри, отпрыск одной из самых богатых семей Аргентины, пришел к власти в 2015 году с обещаниями дать толчок третьей по величине экономике Латинской Америки с помощью либерализации. Однако обещанное экономическое восстановление не реализовалось, и Аргентина находится в состоянии рецессии с инфляцией, которая достигает 55% в год.



Альберто Фернандес обвинил Макри в хаосе, заявив в понедельник, что рынки поняли, что их «обманули». «Диалог открыт, но я не хочу лгать аргентинцам. Что я могу сделать? Я просто кандидат. Моя ручка не подписывает указы», — сказал Фернандес в понедельник в интервью аргентинскому телеканалу Net TV.