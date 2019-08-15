Европейский центробанк сообщил в четверг о факте взлома сайта одного из своих проектов. В распоряжение неизвестных лиц могли попасть контактные данные (но не пароли) 481 подписчика, следует из сообщения ЕЦБ .

Речь идет о сайте BIRD (Banks' Integrated Reporting Dictionary), предоставляющем банковской индустрии информацию о работе с отчетными данными. Сайт поддерживается внешним провайдером и не связан технически с какими-либо другими внешними или внутренними системами ЕЦБ.

Факт взлома был обнаружен в ходе обычной деятельности по поддержанию работы сайта. По данным ЕЦБ, хакерам удалось внедрить на внешнем сервере вредоносную программу для упрощения несанкционированного получения данных.

Европейский регулятор устанавливает связь с людьми, чьи данные могли быть скомпрометированы из-за инцидента. Работа сайта BIRD пока прекращена.



Внутренние системы ЕЦБ и важные для работы рынка данные не были затронуты, подчеркивается в сообщении финрегулятора.