Совокупное состояние десяти богатейших людей мира сократилось за один день почти на 18 млрд долларов. Об этом пишет Forbes, отмечая, что среда, 14 августа, стала новым худшим днем для американского рынка акций с начала года, а сильнее всех пострадал лидер списка Forbes Джефф Безос.
Американские фондовые индексы 14 августа завершили торги падением примерно на 3%. Индекс Dow Jones потерял 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года, отмечает Reuters. Почти на столько же снизился Nasdaq (минус 3,02%), а S&P 500 — на 2,93%.
Состояния десяти богатейших людей мира по версии Forbes на фоне этого суммарно сократились почти на 18 млрд долларов, следует из обновляемого в режиме реального времени (с учетом ситуации на рынках) рейтинга. Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на 3,5 млрд долларов. На 3,2 млрд долларов уменьшилось состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга, на 3 млрд — состояние гендиректора и председателя совета директоров LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo и другими) Бернара Арно.
Единственный из топ-десятки миллиардер, чье состояние не изменилось, — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.
В ходе торгов в среду доходность десятилетних казначейских облигаций ненадолго упала ниже доходности двухлетних облигаций. Такое случилось впервые с 2007 года, и обычно это является надежным индикатором приближающейся рецессии, отмечает Forbes USA. С 1978 года было пять таких случаев, и каждый имел место в среднем за 22 месяца до начала спада, следует из данных Credit Suisse, которые приводит CNBC.
Среди других возможных причин падения американского рынка — снижение экономики Германии во II квартале года и замедление экономического роста Китая, пишет CNN. Ранее в этом году доходность десятилетних облигаций падала ниже трехлетних бондов, что также беспокоит инвесторов и может указывать на предстоящую рецессию, считает американский Forbes.
Предыдущий «худший день на Уолл-стрит» в 2019 году был 5 августа. Dow Jones тогда упал на 2,9%, Nasdaq — на 3,5%, а S&P — на 4,1%. Богатейшие люди планеты тогда потеряли в общей сложности 23 млрд долларов, причем Бернар Арно больше всех — 4 млрд. До сих пор год складывался для французского миллиардера удачно: в июле он ненадолго обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира. Среди причин этого падения фондовых индексов агентство Bloomberg называло то, что инвесторы начали осознавать последствия затяжного конфликта между Китаем и США и переключились на другие активы.