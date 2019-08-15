Совокупное состояние десяти богатейших людей мира сократилось за один день почти на 18 млрд долларов. Об этом пишет Forbes , отмечая, что среда, 14 августа, стала новым худшим днем для американского рынка акций с начала года, а сильнее всех пострадал лидер списка Forbes Джефф Безос.

Американские фондовые индексы 14 августа завершили торги падением примерно на 3%. Индекс Dow Jones потерял 3,05%, показав самое значительное снижение с октября 2018 года, отмечает Reuters. Почти на столько же снизился Nasdaq (минус 3,02%), а S&P 500 — на 2,93%.

Состояния десяти богатейших людей мира по версии Forbes на фоне этого суммарно сократились почти на 18 млрд долларов, следует из обновляемого в режиме реального времени (с учетом ситуации на рынках) рейтинга. Самое значительное падение в денежном выражении показало состояние главы Amazon и первого номера в списке Forbes Джеффа Безоса — оно сократилось на 3,5 млрд долларов. На 3,2 млрд долларов уменьшилось состояние руководителя Facebook Марка Цукерберга, на 3 млрд — состояние гендиректора и председателя совета директоров LVMH (владеет брендами Louis Vuitton, Christian Dior, Kenzo и другими) Бернара Арно.

Единственный из топ-десятки миллиардер, чье состояние не изменилось, — бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

В ходе торгов в среду доходность десятилетних казначейских облигаций ненадолго упала ниже доходности двухлетних облигаций. Такое случилось впервые с 2007 года, и обычно это является надежным индикатором приближающейся рецессии, отмечает Forbes USA. С 1978 года было пять таких случаев, и каждый имел место в среднем за 22 месяца до начала спада, следует из данных Credit Suisse, которые приводит CNBC.

Среди других возможных причин падения американского рынка — снижение экономики Германии во II квартале года и замедление экономического роста Китая, пишет CNN. Ранее в этом году доходность десятилетних облигаций падала ниже трехлетних бондов, что также беспокоит инвесторов и может указывать на предстоящую рецессию, считает американский Forbes.



Предыдущий «худший день на Уолл-стрит» в 2019 году был 5 августа. Dow Jones тогда упал на 2,9%, Nasdaq — на 3,5%, а S&P — на 4,1%. Богатейшие люди планеты тогда потеряли в общей сложности 23 млрд долларов, причем Бернар Арно больше всех — 4 млрд. До сих пор год складывался для французского миллиардера удачно: в июле он ненадолго обогнал сооснователя Microsoft Билла Гейтса и стал вторым в списке богатейших людей мира. Среди причин этого падения фондовых индексов агентство Bloomberg называло то, что инвесторы начали осознавать последствия затяжного конфликта между Китаем и США и переключились на другие активы.