Рыночная капитализация 100 ведущих корпораций за год (с апреля 2018 года по март 2019 года) составила 21 трлн долларов, свидетельствуют данные рейтинга Global Top 100 companies, который ежегодно составляет PricewaterhouseCoopers (PwC).

В 2019 году рост капитализации крупнейших компаний мира равнялся 5%, это ниже темпов прироста в 2018 году (плюс 15%). Рост в основном произошел за счет американских компаний. Рыночная капитализация компаний из Китая и Европы, напротив, снизилась, в то время как в 2018 году они демонстрировали рост.

В десятке крупнейших компаний по рыночной капитализации оказались в основном представители технологического сектора и онлайн-торговли. В тройку лидеров вошли Microsoft, Apple и Amazon.

При этом впервые за семь лет сменился лидер. Все эти годы рейтинг возглавляла Apple. В десятку самых дорогих компаний также вошли Alphabet (четвертая строчка), Berkshire Hathaway (пятая позиция), Facebook (шестое место), Alibaba (седьмое место), Tencent (восьмая строчка).

Пятый год подряд компании из США занимают более половины всего рейтинга Global Top 100 (54 компании). Доля американских компаний в общемировом объеме рыночной капитализации составляет 63%.

Вслед за США на втором месте по объему капитализации компаний идет Китай, тройку лидеров замыкает ЕС. Впервые в рейтинг попали компании из Индии и Саудовской Аравии. Компаний из России в рейтинге нет.