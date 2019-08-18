Власти не ожидают экономического спада в США в ближайшее время, заверил в воскресенье ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.

«Рецессии не предвидится... Потребители работают. Их зарплаты растут, они тратят и откладывают деньги», — сказал Кудлоу в интервью Fox News .

«Думаю, мы в отличной форме», — добавил он.

Высказывания Кудлоу прозвучали на фоне нестабильности рынков, которые только за один день 14 августа упали на 3%. Также доходность двухлетних американских облигаций временно превышала процент по 10-летним бондам. В обычных условиях доходность краткосрочных облигаций всегда ниже, чем долгосрочных, и «отрицательная кривая доходности» часто истолковывается как предвестник экономического спада.

Тем временем президент Дональд Трамп на прошедшей неделе обрушился с новой критикой на американский Центробанк — Федеральную резервную систему, которая, по мнению Трампа, слишком медленно понижает учетную ставку и тем самым недостаточно стимулирует экономику.

Другой причиной для беспокойства остается торговая война США с Китаем. Трамп отложил введение ряда ввозных пошлин с 1 сентября до 15 декабря, однако импортеры опасаются роста потребительских цен при отсутствии соглашения с КНР по торговле.

Кудлоу в своем интервью утверждал, что на данный момент никто в США от пошлин не страдает.