Белый дом изучает возможность краткосрочного снижения налога на заработную плату с целью стимулировать американскую экономику, предотвратить возможную рецессию, а также остановить спад темпов роста экономики. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, передает ТАСС.

По их словам, советники президента США Дональда Трампа рассматривают данную и ряд других возможностей для того, чтобы положить конец растущим опасениям по поводу возможной рецессии. Издание подчеркивает, что такого рода обсуждения находятся на ранней стадии, но их проведение показывает «растущую обеспокоенность по поводу экономики» со стороны ключевых помощников главы государства. Кроме того, как пояснили источники газеты, в Белом доме еще не решили, следует ли продвигать эту идею в конгрессе.

Как поясняет издание, миллионы американцев платят налог на заработную плату в размере 6,2%, который направляется на финансирование госпрограмм медицинского и социального страхования. Предыдущая администрация президента Барака Обамы уменьшала данный сбор до 4,2% с целью стимулировать рост потребительских расходов. Данное решение носило временный характер, и в 2013 году налог восстановили до 6,2%. Американцы платят налоги на заработную плату с доходов до 132,9 тыс. долларов, поэтому сокращение сборов остается популярной идеей для многих законодателей, стремящихся помочь согражданам со средним уровнем дохода.

При этом уменьшение налога может значительно увеличить дефицит и в зависимости от уровня снижения лишить программы страхования миллиардов долларов.

На прошлой неделе американские биржевые индексы резко негативно отреагировали на новость об инверсии доходности краткосрочных и долгосрочных гособлигаций США впервые со времен мирового экономического кризиса 2008 года.



Последний раз этот феномен наблюдался в экономике США в 2005 году. Телекомпания CNN подчеркивала, что инверсия доходности двухлетних и десятилетних гособлигаций предшествовала всем рецессиям в современной истории, хотя ее наличие не означает напрямую, что наступление рецессии неизбежно.