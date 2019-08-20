Коммерческие банки в Узбекистане начали продавать иностранную валюту в наличной форме. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Центробанка республики, передает ТАСС.

«В рамках реализации мер по дальнейшей либерализации валютного рынка с 20 августа текущего года коммерческими банками начата продажа иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты», — говорится в сообщении.

Как уточняет регулятор, в последнее время наблюдается устойчивое увеличение спроса на внутреннем валютном рынке, вызванное, в частности, «снижением ценовой конкурентоспособности отечественных производителей на внешнем и внутреннем рынках».

Центробанк допускает возможность усиления влияния внешних факторов на формирование обменного курса.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сентябре 2017 года подписал указ «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики», согласно которому было разрешено покупать иностранную валюту в банках и зачислять ее на международные платежные карты.