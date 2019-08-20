Только пять криптовалютных бирж из Южной Кореи находятся в первой сотне по объемам торгов, а 97% местных площадок оказались на грани банкротства, пишет портал Business Korea. По информации издания, из-за этой проблемы южнокорейские стартапы вынуждены проводить листинги собственных токенов на зарубежных платформах.

Особый интерес к подобным проектам проявляет биржа Binance, которая активно привлекает местные блокчейн-стартапы в свой акселератор Binance Labs. Также другая торговая площадка, BW.com, начала работать с альткоинами стартапов Ziktalk, Storichain, Payexpress и Sigma Chain, а в августе она планирует добавить пары с южнокорейской воной.

В Business Korea сообщили, что местные инвесторы испытывают проблемы при внесении депозитов и выводе средств в фиатных валютах, а 200 небольших бирж не могут открывать верифицированные виртуальные аккаунты, что делает их клиентов абсолютно беззащитными. В конце 2017 года на Южную Корею приходилось около 20% мирового объема торгов биткоином, однако теперь ситуация в корне изменилась, а местные пользователи во многом потеряли интерес к цифровым деньгам.