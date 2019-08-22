Исполнительный совет Международного валютного фонда выступил в среду с рекомендацией снять возрастные ограничения для директора-распорядителя организации, что позволит единому кандидату от Евросоюза Кристалине Георгиевой занять этот пост. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы фонда, передает ТАСС.

«Сегодня [в среду] исполнительный совет рекомендовал совету управляющих МВФ (высший в иерархии фонда орган. — Прим. ТАСС) проголосовать за снятие возрастного ограничения, которое в настоящее время применяется к должности директора-распорядителя МВФ», — отмечается в документе. В пресс-службе пояснили, что с 1951 года на пост руководителя организации не рассматриваются кандидатуры старше 65 лет, в то время как Георгиевой 13 августа исполнилось 66 лет. Кроме того, согласно правилам, после 70-летия руководитель МВФ должен покинуть свой пост.

«Отмена возрастного ограничения приведет к тому, что условия назначения директора-распорядителя будут соответствовать аналогичным условиям для членов исполнительного совета МВФ, который возглавляет директор-распорядитель, и президента Всемирного банка, на которых не распространяются возрастные ограничения», — отмечается в документе.

Голосование в совете управляющих МВФ по утверждению данной рекомендации намечено на период с 21 августа по 4 сентября.

Исполнительный совет МВФ 26 июля объявил о начале процесса подбора нового руководителя организации взамен Кристин Лагард. Она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ и официально покинет свой нынешний пост 12 сентября. В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.



По действовавшему прежде неформальному «джентльменскому соглашению» между ведущими акционерами фонда — США и странами Евросоюза — МВФ до сих пор возглавляли исключительно представители Старого света, а Всемирный банк — американцы.