Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg. Одними из первых должны появиться три новых модели смартфонов, так называемые Pro iPhones должны заменить iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.

По данным Bloomberg, ни одна из новых моделей не будет поддерживать 5G, однако получат быстрые процессоры Apple A13, возможность реверсивной беспроводной зарядки и новые камеры для съемки сверхширокоугольных фото и видео. Отмечается также, что в новых iPhone будет существенно улучшено качество записи видео. Кроме того, появится функция редактирования видео (в том числе применения эффектов, кадрирования и другие) в реальном времени во время записи.

Размеры новых смартфонов останутся такими же, как у предшественников, однако их обещают сделать прочнее, повысить водонепроницаемость.

Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки. Увеличится и экран самого дешевого из iPad (c 9,7 до 10,2 дюйма), более дорогие модели сохранят экраны в 11 и 12,9 дюйма, зато получат улучшенные камеры и более быстрые процессоры.

Наушники AirPods, по данным Bloomberg, планируют сделать водонепроницаемыми и добавить в них функцию шумоподавления. Что касается «умных» часов Apple Watch, то в них планируют только обновить программное обеспечение и добавить новые корпуса.