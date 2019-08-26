Десять самых богатых людей планеты 23 августа 2019 года потеряли более 14 млрд долларов из-за падения мировых бирж и обострения торгового конфликта США и Китая.

Исследование сделано на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Самые значительные потери понес глава компании Amazon Джефф Безос, богатейший человек в мире: его состояние сократилось на 3,25 млрд долларов за день.

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, основателя Microsoft Билла Гейтса, соучредителей холдинговой компании Google — Alphabet Inc. — Ларри Пейджа и Сергея Брина, сооснователя Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison), главы инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сократилось на сумму от 1,3 млрд до 1,8 млрд долларов.

Между тем российские миллиардеры, входящие в индекс BBI, за один день в общем потеряли порядка 2 млрд долларов: в частности, самые большие потери были у совладельца «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова (384 млн долларов) и совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона (300 млн долларов).