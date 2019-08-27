Народный банк Китая понизил во вторник курс юаня на 240 базисных пунктов, до 7,0810 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это минимальное значение с 18 марта 2008 года.

По мнению ведущего аналитика CITIC Securities Мин Мина, курс юаня продолжает сохранять прямую зависимость от экспорта китайской экономики.

«При анализе курса юаня необходимо вернуться к базовым положениям. На протяжении первых семи месяцев этого года он был относительно стабильным, в июле динамика экспорта немного превысила прогнозы. По этой причине в том случае, если уровень экспорта будет поддерживаться на стабильном уровне, то и курс юаня стабилизируется. Риски невелики», — приводит его слова портал «Ицай».