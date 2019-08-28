Контрафактные золотые слитки под видом изделий известных золотоперерабатывающих компаний на сумму не менее 50 млн долларов появились на мировом рынке за последние три года. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на руководителей банков, перерабатывающих предприятий и других компаний.

По их словам, выявленные слитки золота высокого качества отмечены фиктивными штампами крупнейших швейцарских компаний по переработке этого металла. К настоящему времени найдено около 1 тыс. килограммовых слитков контрафактного золота на сумму не менее 50 млн долларов. Это относительно небольшое число, учитывая, что заводы производят 2—2,5 млн таких изделий в год. Однако, отмечает агентство, качество контрафактной продукции очень высоко, в связи с чем еще не одна тысяча подделок, которые не смогли распознать, может быть в обращении.

«Недавние поддельные слитки сделаны очень профессионально», — заявил глава швейцарского завода Valcambi Майкл Мезарик. По его мнению, «намного больше (единиц контрафактного продукта) все еще находится в обращении».

Агентство подчеркивает, что речь идет не о поддельном золоте с примесью более дешевых металлов, а именно о контрафактной продукции: в данном случае драгоценный металл обладает очень высоким качеством. Такие слитки с фиктивными штампами известных заводов производят для отмывания нелегально приобретенных доходов и незаконной торговли золотом.

Источники Reuters не располагают информацией о происхождении слитков, однако считают, что они могут быть из Китая — крупнейшего мирового производителя и импортера золота. Представители Шанхайской биржи золота, регулирующей рынок этого металла в Китае, заявили, что не располагают сведениями о возможном производстве контрафакта в КНР или его транспортировке, и указали, что вся продукция проходит тщательную проверку.