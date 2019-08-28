Федеральная резервная система США, выполняющая функции центробанка страны, не поспевает «в умственном плане» за финрегуляторами других государств. Такое мнение выразил в среду президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Наша ФРС не может «в умственном плане» идти в ногу с конкурентами из других стран. На [саммите] G7 во Франции все остальные лидеры испытывали восторг по поводу того, насколько низки их процентные платежи (речь идет о базовой процентной ставке. — Прим. ТАСС). Германия фактически «получает деньги», чтобы занимать средства... ФРС не имеет и понятия [о таком подходе]!» — написал Трамп в Twitter.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее руководства. Президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки руководителя финрегулятора Джерома Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.