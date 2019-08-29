Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017—2018 годы. Текст распоряжения опубликован на официальным портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017—2018 годы в размере 54,6 млн евро», — цитирует сообщение ТАСС.

Россия готова погасить долг перед СЕ после полного восстановления делегации в правах Москва не раз заявляла, что выполнит все свои обязательства перед Советом Европы.

В частности, предлагается по линии МИДа заплатить в регулярный бюджет Совета Европы 44,8 млн евро, в пенсионный резервный фонд Совета Европы — 5 млн, в чрезвычайный бюджет Совета Европы — 1,1 млн, в бюджет Европейского молодежного фонда — 759 тыс., в бюджет Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом — 393 тыс., в бюджет Европейской комиссии за демократию через право — 728 тыс., в бюджет Группы государств против коррупции (ГРЕКО) — 246 тыс. евро.

Кроме того, по линии МЧС в бюджет Частичного открытого соглашения Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф будут перечислены средства в размере 311 тыс. евро. Из бюджета Минкультуры России в бюджет Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах Совета Европы будет выплачено 39 тыс. евро, в Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») — 965 тыс. По линии Минспорта в бюджет Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы направят 162 тыс. евро.



Тем же документом Медведев дал распоряжение МИДу России проинформировать Совет Европы о принятом решении, а Минфину — обеспечить финансирование указанных расходов.