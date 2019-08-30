Для расследования дела об отмывании денег, выведенных из украинского ПриватБанка правоохранители будут привлекать международных специалистов, в том числе из США, заявил в пятницу генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.



Ранее представители украинского ПриватБанка заявили, что бывший владелец банка Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов вывели и легализовали через кипрский офшор около 470 млрд долларов. Такое утверждение содержится в иске ПриватБанка, поданном ранее в суд в американском штате Делавэр.

«В любом случае мы будем сотрудничать и не только с Соединенными Штатами, но и с другими международными партнерами. Потому что одним из ключевых приоритетов должно быть не только преследование самого преступника, установление лица, совершившего преступление, а в первую очередь поиск активов, в том числе за рубежом, и их конфискация. То есть в первую очередь все средства, украденные у государства и людей, должны быть возвращены людям и Украине», — сказал Рябошапка.

Правительство Украины национализировало ПриватБанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в ПриватБанк после национализации почти 6 млрд долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем ПриватБанка до его национализации в конце 2016 года.