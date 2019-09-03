Российский бизнесмен Олег Дерипаска выступил против просьбы Министерства финансов США к федеральному суду столичного округа Колумбия отклонить иск к ведомству и его главе Стивену Мнучину либо вынести решение в пользу ответчика.

Об этом свидетельствует официальный документ, размещенный в понедельник в электронной базе данных судебной системы США. Копия ответа на ходатайство министерства имеется в распоряжении ТАСС.

Дерипаска, в частности, просил суд Вашингтона предписать ведомству отменить введенные в отношении него санкции, так как они базируются на ложных основаниях и домыслах. 2 августа сторона защиты призвала отклонить иск истца.

«Суду следует отклонить ходатайство ответчика об отказе рассматривать дело или об упрощенном судопроизводстве и удовлетворить иск Дерипаски об упрощенном делопроизводстве, и вынести решение в пользу всех его требований», — говорится в документе стороны истца.