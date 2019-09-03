Окружной суд Хельсинки 3 сентября проводит подготовительное заседание по рассмотрению иска миллиардера Бориса Ротенберга против четырех скандинавских банков за нарушение соглашений об обслуживании из-за санкций США. Об этом сообщила телекомпания «Юле».

Ротенберг требует, чтобы суд обязал банк Handelsbanken принимать его платежи, а Nordea, OP и Danske Bank — проводить операции по его поручениям. На суде бизнесмена представляет адвокат Микаэль Саарикоски, который пока не стал комментировать это дело. Предполагается, что официальное рассмотрение дела после подготовительной встречи начнется на следующей неделе.

В иске миллиардера, впервые поданном в начале октября прошлого года, говорится, что банки отказались от перевода либо приема платежей от Ротенберга. По этой причине, указывалось в документе, он не смог оплатить счета финской налоговой службы, Агентства транспортной безопасности, других ведомств. Он требует, чтобы суд обязал банки возобновить проведение его платежей. Свои требования он обосновал среди прочего тем, что, поскольку у него есть также финское гражданство, у него должны быть равные права с другими гражданами ЕС.

Банки, в свою очередь, утверждают, что прием и проведение платежей от бизнесмена могут создать риски для их деятельности. Кроме того, отмечают они, финские законы не обязывают их предоставлять ему банковские услуги.

Ротенберг — член совета директоров и совладелец СМП Банка. Он и его брат Аркадий попали в 2014 году в американские санкционные списки. Агентство Bloomberg отмечает, что европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении физических лиц, чтобы продолжать бизнес с американскими банками, даже если человек не находится в санкционных списках ЕС. Борис Ротенберг как гражданин Финляндии не попал под санкции Евросоюза.