Совет управляющих Международного валютного фонда отменил возрастные ограничения для должности директора-распорядителя МВФ, сообщается на сайте организации.

Регламент МВФ с 1951 года не допускал назначения на эту должность кандидатов старше 65 лет, а также запрещал директорам-распорядителям оставаться на этом посту после того, как им исполнится 70 лет. Европейский союз номинировал на должность главы МВФ представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, которой уже 66 лет.

«Совет управляющих утвердил предложение исполнительного совета об отмене возрастного ограничения для должности директора-распорядителя МВФ. Для принятия этого предложения требовалось простое большинство поданных голосов при участии в голосовании большинства управляющих, обладающих двумя третями от общего числа голосов», — говорится в сообщении.

Действующая директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард устранилась от исполнения своих обязанностей в связи с тем, что ее выдвинули на пост главы Европейского центрального банка. Лагард формально уйдет в отставку 12 сентября. Выборы нового главы фонда пройдут до 4 октября.

Избрание Георгиевой почти гарантировано, поскольку по соглашению акционеров международных финансовых институтов ЕС де-факто контролирует назначение главы МВФ. А США по традиции выдвигают кандидатуру главы Всемирного банка.