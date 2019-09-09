Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи считает, что рост цены нефти до 80 долларов за баррель крайне маловероятен, поэтому производителям нефти нужно быть более рациональными и жить в текущих условиях с ценой на уровне около 60 долларов за баррель. Об этом ар-Румхи сообщил ТАСС.

«Для всех производителей нужно 80 долларов за баррель вместо 60, но разве это рационально? Скорее всего — нет, не в нынешних обстоятельствах. Мы должны двигаться в существующей экономической обстановке, я думаю. Я был бы рад, если бы нефть выросла с 60 долларов до 80, но это крайне маловероятно», — заметил он.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, стоимость нефти в 2019 году составит 65 долларов за баррель. Для многих ближневосточных членов ОПЕК, в частности таких, как ОАЭ и Кувейт, такая цена вполне комфортна, утверждают аналитики. Исключение составляет Саудовская Аравия, для которой бездефицитный бюджет начинается от 80 долларов за баррель.

Саудовская Аравия является крупнейшим производителем нефти в ОПЕК, наравне с Россией выступает лидером соглашения ОПЕК+.