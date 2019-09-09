На среднесрочную динамику инфляции и рост экономики могут оказать влияние ожидаемые демографические тенденции. Об этом говорится в проекте «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики» на 2020—2022 годы», подготовленном Центробанком.

«Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста в 2020—2022 годы, даже с учетом положительного вклада от повышения пенсионного возраста», — говорится в документе.

Дефицит предложения на рынке труда может отразиться на динамике заработных плат и потребления домашних хозяйств и оказать повышательное давление на инфляцию, отмечается в проекте.

«В то же время влияние фактора демографии на потенциальный выпуск и инфляцию может быть смягчено в случае, если сокращение численности экономически активного населения России будет существенно компенсировано за счет повышения гибкости рынка труда, сокращения непроизводительных рабочих мест, а также иммиграции из других стран», — говорится в документе.

При этом на миграционные потоки будет влиять не только миграционная политика правительства, но и в целом привлекательность экономики России для иностранной рабочей силы по сравнению с другими странами, указывает регулятор.

По оценке Банка России, умеренными на прогнозном горизонте остаются риски, связанные с динамикой заработных плат, цен на отдельные продовольственные товары, а также с возможными изменениями в потребительском поведении.