Около 15 трлн долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире являются фиктивными, говорится в совместном исследовании МВФ и Копенгагенского университета. Эта сумма сравнима с годовым объемов ВВП Китая и Германии.

Указывается, что фиктивные ПИИ составляют почти 40% от всего мирового объема прямых инвестиций, эта сумма выросла на 10% менее чем за десятилетие.

Как отмечается в исследовании, значительная часть фиктивных ПИИ сосредоточена в широко известных налоговых убежищах: Люксембурге, Нидерландах (в этих двух странах сосредоточена почти половина объема фиктивных ППИ), Гонконге, на Британских Виргинских Островах, Бермудских Островах, Каймановых Островах, в Швейцарии, Ирландии и Маврикии. По большей части сосредоточение фиктивных ПИИ именно в этих местах связано c обдуманной политической стратегией, которая заключается в привлечении как можно большего количества иностранных инвестиций, в частности, благодаря нулевой или очень низкой ставке корпоративного налога, отмечают эксперты.

Авторы исследования приводят в пример Люксембург с населением 600 тыс. человек, где, согласно официальной статистике, объем ПИИ составляет 4 трлн долларов в год (или 6,6 тыс. долларов на человека), что не соответствует объемам производства.

Как отмечают исследователи, несмотря на то что основная часть фиктивных ПИИ сосредоточена в небольшой группе стран, этот феномен характерен для всех экономик. Многие страны вкладывают средства в компании-пустышки за рубежом и получают от них существенные инвестиции.