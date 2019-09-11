Президент США Дональд Трамп в среду возобновил призывы к понижению процентных ставок и критику в адрес Федеральной резервной системы, заявив в Twitter, что ФРС следует опустить ставки «до нулевого уровня или еще ниже».

Трамп отметил, что США всегда должны платить самые низкие ставки, и пожаловался на «наивность» председателя ФРС Джерома Пауэлла и ФРС. «США упускают шанс, который дается раз в жизни, из-за остолопов», — написал он.

Комментариев на заявления президента со стороны ФРС пока не последовало.

После понижения в июле ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта руководство ФРС готовит почву для еще одного ее понижения (вероятно, вновь на четверть процентного пункта) на заседании 17—18 сентября.

Джером Пауэлл, который неоднократно заявлял о независимости решений ФРС от политического давления, назвал июльское понижение процентной ставки до диапазона 2—2,25% «корректировкой в середине цикла». С тех пор перспективы роста мировой экономики и международной торговли ухудшились на фоне эскалации торгового конфликта США и Китая.

В августе президент Трамп заявлял, что ФРС следует понизить ключевую ставку как минимум на целый процентный пункт и возобновить кризисную программу покупки облигаций для снижения стоимости долгосрочных заимствований. Подобные меры обычно рассматриваются только тогда, когда экономика находится на грани существенного спада.

Дональд Трамп и другие представители Белого дома не раз выражали мнение о том, что экономике США спад не угрожает, но при этом обсуждали различные меры стимулирования экономики, включая снижение налогов.

Понижения процентных ставок с таким размахом, к которому призывает Трамп, последний раз наблюдались во время мирового финансового кризиса, в конце 2008 года.

Выступая на прошлой неделе, Джером Пауэлл отметил, что перспективы американской экономики остаются благоприятными, несмотря на наличие существенных рисков, связанных с ослаблением мирового экономического роста и неопределенностью в торговых отношениях.