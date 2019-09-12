Торговый конфликт между Китаем и США уже наносит вред глобальной экономике, по последним прогнозам, из-за него она потеряет 0,8%, заявил представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс.



«Мы говорили, что пошлины несут существенный риск, сейчас мы скажем больше — торговое напряжение между США и Китаем уже замедляет экономику… По нашим последним прогнозам, это минус 0,8% (мирового) ВВП», — сказал Райс на брифинге.

Речь идет о замедлении роста мировой экономики. Последний полный прогноз по мировой экономике МВФ публиковал в июле, тогда он ожидал ее рост в 2019 году в 3,2%, в 2020-м — в 3,5%. По сравнению с предыдущим прогноз был понижен на 0,1 процентного пункта.

К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном по торговле. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее договориться о сделке, поскольку китайская экономика терпит большие убытки. Американская экономика, по мнению Трампа, от этого только выигрывает.

Новый раунд торгово-экономических переговоров условлено провести в Вашингтоне в начале октября.

Последний раунд прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 млрд долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.