Дефицит бюджета США в августе 2018—2019 финансового года составил 200,344 млрд долларов против дефицита в 119,695 млрд долларов в июле, следует из отчета Министерства финансов страны.



Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали, что дефицит бюджета страны за месяц составил 195 млрд долларов.

Годом ранее в августе в стране был зафиксирован дефицит бюджета в размере 214,148 млрд долларов.

Государственные расходы в США в августе уменьшились на 1,1% в годовом выражении и составили 428,309 млрд долларов, доходы увеличились на 4% — до 227,965 млрд.