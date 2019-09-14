Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что не считает фантастической цель роста экономики страны 40% по итогам пяти лет.

«Есть много работы, которую надо сделать, но ничего фантастического в том, чтобы Украина росла в следующие годы на 5—7%, я не вижу. А этот общий рост и приведет в сумме к росту на 40%. Это не фантастическая цифра для Украины», — сказал Гончарук на 16-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

По данным Государственной службы статистики, рост ВВП Украины во II квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в I квартале.

Экономика Украины в 2018 году, по данным Госстата, выросла на 3%. Государственный бюджет на 2019 год верстался исходя из прогноза роста ВВП также на 3%.