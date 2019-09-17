Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что неизвестные сожгли ее дом под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью.



«Наш дом под Киевом в поселке Гореничи сожгли. Бросили бутылку с зажигательной смесью через забор. Дом полностью сгорел. Пожарным не удавалось его даже потушить. Это уже полное и окончательное беззаконие. Я не знаю, куда мне обращаться, террор продолжается», — цитирует Гонтареву издание «theБабель».



По словам экс-главы Нацбанка, во время пожара в доме никого не было, никто не пострадал.

Ранее Гонтарева заявила, что в ее квартиру в Киеве ворвались люди в масках и с автоматами. Позже в Государственном бюро расследований сообщили, что проводили обыск в квартире Гонтаревой в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Нацбанка в 2016 году.

В конце августа Гонтарева говорила, что ее сбила машина в Лондоне.

