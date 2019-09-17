Скачок цен на нефть после атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли в Саудовской Аравии может повысить инфляцию и затормозить рост мировой экономики, заявил управляющий Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало.

Он отметил, что мировая экономика сталкивается с небывалым уровнем неопределенности.

«Атака в Саудовской Аравии, которая выбила примерно 5% мировых поставок нефти, — это последний пример», — сказал де Гало, слова которого приводит агентство Bloomberg.

«Слишком рано делать выводы; мы должны внимательно следить за последствиями для рынка нефти, который характеризуется довольно гибким предложением... Если это продлится, последний нефтяной шок может увеличить инфляцию и замедлить рост», — подчеркнул он.

Атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco произошли 14 сентября в городах Хурайс и Абкаик, сообщало Saudi Press Agency. Из-за взрывов были временно приостановлены производственные операции на этих объектах. Как признали в Эр-Рияде, из-за взрывов суточная нефтедобыча королевства сократилась почти вдвое. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы.

16 сентября в ходе торгов цена на нефть Brent росла почти на 19% до 71,62 доллара за баррель.