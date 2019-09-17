Резкий рост цен на нефть после атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли в Саудовской Аравии может увеличить негативные риски для роста экономики еврозоны, говорится в аналитическом обзоре Deutsche Bank.

«Если резкий скачок цен на нефть, последовавший за атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии на выходных, сохранится, это может усилить риски для роста в еврозоне», — говорится в обзоре.

Как поясняет Deutsche Bank, еврозона является чистым импортером нефти, при этом стоимость импортируемого топлива в странах еврозоны составляет около 2% ВВП.

Аналитики инвестбанка отмечают, что рост цен на нефть на 10 евро увеличивает стоимость импорта нефти в еврозону примерно на 0,3% ВВП, а инфляцию — на 0,25% в краткосрочной перспективе.

«Однако масштабы и стойкость «нефтяного шока» еще предстоит выяснить», — говорится в обзоре.

Атаки на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco произошли 14 сентября в городах Хурайс и Абкаик, сообщало Saudi Press Agency. Из-за взрывов были временно приостановлены производственные операции на этих объектах. Как признали в Эр-Рияде, из-за взрывов суточная нефтедобыча королевства сократилась почти вдвое. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы.