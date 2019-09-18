Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, может продолжить снижение базовой процентной ставки на протяжении длительного времени, если темпы роста экономики страны начнут значительно сокращаться, однако таких прогнозов пока нет. Об этом заявил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководства финансового регулятора).

«Существуют риски для позитивного прогноза [развития американской экономики], которые основываются на слабых темпах роста мировой экономики и событиях в сфере торговли. Если темпы экономики [США] пойдут вниз, то может быть целесообразной более продолжительная серия снижения ставки. Мы пока не видим [такого прогноза]. Это не то, что мы ожидаем, но мы, безусловно, пойдем по этому пути, если это будет необходимо», — отметил он.

Финрегулятор, продолжил Пауэлл, «видит благоприятные экономические перспективы при продолжающемся умеренном росте экономики, устойчивом рынке труда и инфляции в районе целевого показателя 2%».

«Мы будем продолжать внимательно следить за развитием экономики [страны], и мы будем действовать в зависимости от обстоятельств, чтобы обеспечить продолжающийся рост экономики», — заверил председатель финрегулятора.

Глава ФРС отметил, что регулятор не ожидает использования отрицательных процентных ставок.

«Я не думаю, что мы будем рассматривать использование отрицательных процентных ставок. Я просто не считаю, что они возглавят наш список», — сказал он.

ФРС в среду второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, теперь она составляет 1,75—2%.