Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, отметив необходимость пересмотра прогнозов на следующей встрече из-за рисков со стороны зарубежных экономик, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам сентябрьского заседания.

Решение совпало с ожиданиями аналитиков. Семь членов регулятора выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, два — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Японский ЦБ отметил, что планирует сохранять низкие процентные ставки на протяжении длительного периода, по крайней мере до весны 2020 года, принимая во внимание неопределенности вокруг состояния экономики и цен, в том числе в других странах, а также повышение налога на потребление в Японии.

Регулятор продолжил отмечать замедление роста зарубежных экономик и связанные с этим риски, что побуждает его обратить больше внимания на то, что импульс к достижению целевого уровня инфляции в 2% может быть утерян. «Принимая во внимание эту ситуацию, банк пересмотрит изменения в экономике и ценах на следующем заседании, когда обновит прогноз экономической активности и цен», — говорится в релизе. В случае усиления отмеченных рисков регулятор допускает дополнительные меры по ослаблению монетарной политики.

ЦБ вместе с этим подтвердил решение продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. Доходность бумаг при этом может увеличиваться или снижаться в зависимости от экономической активности и уровня цен. Денежная база продолжит увеличиваться примерно на 80 трлн иен в год, говорится в релизе Банка Японии.