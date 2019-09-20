Верховный суд Украины выступил за необходимость сохранения обеспечительных мер по акциям «дочки» «ВЭБ.РФ» — Проминвестбанка, тем самым поддержав позицию российской госкорпорации о запрете на продажу акций этого банка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Верховный суд Украины поддержал необходимость сохранения обеспечительной меры в отношении акций дочернего банка «ВЭБ.РФ» на Украине — Проминвестбанка (ПИБ), таким образом, аукцион по продаже принадлежащих ВЭБ акций ПИБ не может быть проведен на законных основаниях до рассмотрения спора по существу», — отмечается в сообщении госкорпорации.

Старший вице-президент правового блока «ВЭБ.РФ» Игорь Краснов, слова которого приводит пресс-служба, отметил, что госкорпорация и дальше будет защищать свои инвестиции как во всех судебных инстанциях Украины, так и в международном арбитраже.

Государственная исполнительная служба Украины арестовала акции ПИБ, после чего выставила их на аукцион, который был назначен на 28 августа 2019 года. Стартовая стоимость пакета акций составляла около 20 млн долларов, однако биржа ПФТС не получила ни одной заявки на участие в аукционе. Повторные торги были назначены на 20 сентября.

«ВЭБ.РФ» считает действия украинских властей в отношении его «дочки» незаконными, и эту позицию в августе поддержал арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, который запретил Украине продавать акции банка и обязал ее компенсировать арбитражные издержки российской стороне.

