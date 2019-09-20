Соединенные Штаты временно исключили более 300 китайских товаров из списка товаров, облагаемых пошлинами, сообщает Торговое представительство США.

«В соответствии с рекомендацией межведомственного комитета… торговое представительство приняло решение об исключении товаров (из списка товаров, облагаемых пошлинами. — Прим. ред.), указанных в приложении», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что освобождение этих товаров от пошлин продлится в течение года с момента публикации документа.

К развернувшейся торговой войне США и Китая сейчас приковано внимание всего мирового сообщества. Очередной раунд торговых переговоров между странами намечен на начало октября. Президент США Дональд Трамп считает, что у Китая нет выбора, кроме как договориться с Вашингтоном. Он настаивает на том, что Пекин очень хочет как можно скорее прийти к соглашению, поскольку китайская экономика несет большие потери, в то время как американская, напротив, от этого только выигрывает.