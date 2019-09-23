Вероятность экономического спада в еврозоне быстро растет на фоне слабого внешнего спроса и промышленной рецессии в Германии, которая оказывается глубже и дольше, чем ожидалось, говорится в исследовании аналитического института Oxford Economics.

«Наш индекс риска рецессии подскочил до 14% вероятности рецессии в еврозоне во второй половине этого года», — говорится в документе Oxford Economics. Всего два месяца назад этот индекс находился на отметке 2%. «Хотя эта вероятность (в 14%. — Прим. ред.) может показаться относительно низкой, ее быстрый рост вызывает не меньшее беспокойство», — отмечается в отчете.



При этом эксперты все еще верят, что экономический рост во втором полугодии сохранится, хотя и будет весьма слабым. «Мы считаем, что рецессия в еврозоне в целом в этом году маловероятна: мы ожидаем, что рост в (валютном. — Прим. ред.) блоке будет стабильным, на уровне 0,2% за квартал во втором полугодии», — отметили они.

Тем не менее за пределами этого временного горизонта перспективы экономики еврозоны не выглядят радужными, так как внешняя экономическая конъюнктура будет оставаться «крайне сложной», предупреждают исследователи. Что же касается позиции Европейского центробанка (ЕЦБ), то, на взгляд Oxford Economics, арсенал денежно-кредитной политики, развернутый регулятором, тоже пока может помочь сдержать риски рецессии — ЕЦБ в сентябре снизил ставку по депозитам и объявил о возобновлении программы выкупа активов с рынка с ноября.

«Тем не менее отсутствие упреждающего смягчения налогово-бюджетной политики, которая бы сопровождала действия ЕЦБ, повышает риск рецессии в следующем году, поскольку внешние угрозы — Brexit, американские пошлины на европейский экспорт, продолжающаяся эскалация торговой напряженности — вряд ли уменьшатся», — заключают эксперты.

Ранее в понедельник исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре опустился до минимума более чем за шесть лет, составив 50,4 пункта против 51,9 пункта в августе. При этом композитный PMI крупнейшей экономики Европы, Германии, опустился до минимума почти за семь лет — 49,1 пункта с уровня августа в 51,7 пункта, а PMI в промышленности упал до минимума за десять лет — 41,4 пункта.

