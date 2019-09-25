Главой Международного валютного фонда официально избрана Кристалина Георгиева. Она вступит в должность 1 октября 2019 года и будет руководить фондом пять лет, говорится в распространенном в среду сообщении организации.

«Совет директоров Международного валютного фонда сегодня избрал Кристалину Георгиеву на должность управляющего директора и председателя совета директоров на пятилетний срок с 1 октября 2019 года», — сказано в сообщении.

Ранее Кристин Лагард устранилась от исполнения обязанностей директора-распорядителя МВФ в связи с тем, что ее выдвинули на пост главы Европейского центрального банка.