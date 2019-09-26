Аргентинскую финансовую программу придется на какое-то время отложить, поскольку страна столкнулась с серьезной политической и экономической неопределенностью, заявил в интервью агентству Bloomberg исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон.

Липтон заявил, что Международный валютный фонд будет «работать для последующего возобновления отношений — какого-то рода финансовых отношений с ними, для чего, возможно, придется подождать».

«Ситуация в Аргентине сейчас крайне сложная», — добавил он.

По информации агентства, ремарки Липтона — ясный указатель того, что соглашение на 56 млрд долларов с Аргентиной на данный момент заморожено, включая кредит на сумму 5,4 млрд долларов, который был представлен на подтверждение с 15 сентября.