Россия немного улучшила свои позиции в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности от швейцарской бизнес-школы IMD (Международный институт управленческого развития), свидетельствуют данные на сайте организации.

Так, Россия поднялась на две строчки в рейтинге по сравнению с прошлым годом — с 40-го на 38-е место. В общей сложности рейтинг охватывает 63 страны .

Рейтинг составляется уже в третий раз. Аналитики оценивают способность и готовность стран-участниц изучать и внедрять цифровые технологии в качестве ключевого драйвера трансформации бизнеса, госуправления и общества в широком смысле.

Топ-пятерка рейтинга не изменилась по сравнению с 2018 годом: это США, находящиеся на первом месте, Сингапур, Швеция, Дания и Швейцария.



Оценки базируются на трех ключевых факторах: знаниях (способности страны понимать и изучать новые технологии), технологиях (способности разрабатывать цифровые новации) и готовности к будущему (подготовленности к таким изменениям), поясняют в IMD. В этом году были внедрены две новые составляющие общей оценки, связанные с распространением использования роботов.