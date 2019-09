Совет директоров одной из крупнейших банковских групп США Wells Fargo & Co с 21 октября назначил президентом и гендиректором группы Чарльза Шарфа, который занимал должности председателя совета директоров и гендиректора в другом крупном американском банке — Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), говорится в сообщении Wells Fargo.

Шарф до работы в BNY Mellon возглавлял компанию Visa.

В марте совет директоров Wells Fargo назначил Аллена Паркера временным генеральным директором, президентом и членом совета директоров. Банк в связи с этим указывает, что Паркер будет продолжать находиться на своих должностях, пока Шарф не начнет работу. «После этого Паркер будет оказывать поддержку во время переходного периода в качестве ключевого члена руководящей группы и главного консультанта», — также говорится в сообщении.

Wells Fargo входит в так называемую большую четверку банков США вместе с основными конкурентами — Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Число сотрудников составляет около 263 тыс. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).