Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги Украины по обязательствам в национальной и иностранной валюте с «В-» до «В», прогноз по рейтингам — «стабильный». Рейтинги страны по национальной шкале повышены с «uaBBB» до «uaA», краткосрочные кредитные рейтинги подтверждены на уровне «В», уточняется в опубликованном на днях релизе агентства.

«Аккумуляция валютных резервов, укрепление тенденции экономического роста и снижение дефицитов бюджета способствовали повышению кредитного рейтинга Украины с «В-» до «В». На наш взгляд, новое правительство привержено сохранению макроэкономической стабильности, либерализации экономики и достижению договоренностей с Международным валютным фондом относительно новой программы финансирования», — говорится в сообщении агентства.

Как поясняется, сами кредитные рейтинги Украины отражают низкий уровень благосостояния населения, а также неблагоприятную институциональную среду и политическую ситуацию. Кроме того, суверенные рейтинги ограничиваются рисками рефинансирования внешнего долга в условиях дефицитов по счету текущих операций и значительного объема обязательств по погашению внешнего долга по сравнению с объемом валютных резервов Нацбанка Украины. Сокращающийся, но по-прежнему большой объем проблемных кредитов в банковской системе страны оказывает давление на способность сектора поддерживать рост и остается негативным фактором с точки зрения кредитоспособности. Отмена ограничений на движение капитала, действующих с 2014 года, будет зависеть от того, сможет ли Украина сохранить стабильность экономической и политической ситуации.

«Прогноз «стабильный» отражает наши ожидания того, что новое правительство Украины будет поддерживать макроэкономические реформы последних лет на фоне восстановления экономики и снижения отношения долга расширенного правительства к показателю ВВП. Благодаря этому Украина должна сохранить доступ к внутренним и международным рынкам капитала, что позволит ей осуществлять выплаты по коммерческим долговым обязательствам до конца 2020 года», — отмечают аналитики.

S&P прогнозирует рост реального ВВП Украины на 3,2% в 2019 году (против 2,5%, ожидавшихся ранее) и в среднем на 3% в год в 2020—2022 годах, указано в числе прочего в релизе.