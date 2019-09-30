Евросоюз выделит Молдавии до конца года 60 млн евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом в понедельник написала на своей странице в Facebook премьер-министр республики Майя Санду после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини в Брюсселе.

«По итогам пятого заседания Совета ассоциации Республика Молдова — Европейский союз был высоко оценен прогресс в реформах, направленных на улучшение жизни людей. Таким образом, к концу года мы получим два транша макрофинансовой помощи на сумму 60 миллионов евро», — отметила глава правительства.

ЕС приостановил финансирование Молдавии после отказа местных судов признавать результаты выборов мэра Кишинева в 2018 году, победу на которых одержал оппозиционер Андрей Нэстасе. Позже Брюссель потребовал от правительства республики среди прочего усилить борьбу с коррупцией, установить виновных в краже 1 млрд долларов из банковской системы, провести реформы в сфере юстиции.

Годом ранее Молдавия подписала с ЕС соглашение о макрофинансовой помощи в 100 млн евро, из которых 60 млн евро планировалось предоставить в виде кредита, а остальные — в виде гранта.